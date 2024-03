Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fotofahndung nach Taschendiebstahl

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen können (Tel. 0800 2361 111).

Der Unbekannte versuchte am 12.01.2024 in einem Geschäft an der Marler Straße/ Gottlieb-Daimler-Straße mit einer gestohlenen Karte zu bezahlen.

Nähere Informationen zur Fahndung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/129272

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell