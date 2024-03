Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Gefährliche Körperverletzung vor Nachtclub - Polizei sucht weitere Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Freitagabend (23.02.2024) ist es vor einer Diskothek im Steindamm zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein Geschädigter um 22:30 Uhr in einer Warteschlange vor dem Eingang und wurde hier von einer in die Wartenden geworfenen Glasflasche am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen aufgrund eines Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es im Vorfeld zu keinem offensichtlichen Streit gekommen ist und fragt nun, wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, mit einer Körpergröße von 160 - 170 cm und kräftiger Statur. Die Person jugendlichen Aussehens trug zur Tatzeit eine weiße Fliegerjacke, sog. Bomberjacke.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 803 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell