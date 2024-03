Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall nach mutmaßlichem Kfz-Rennen

Recklinghausen (ots)

Durch eine Zeugin wurde am Mittwoch ein mutmaßliches Autorennen zwischen einem schwarzen VW Golf und einem BMW auf der Bundesstraße 235 in Fahrtrichtung Süden beobachtet. In Höhe der Ringstr./Amtstr. kam gegen 20 Uhr es zur Kollision des VW Golf mit einem geparkten Pkw. Der 18-jährige Fahrer aus Castrop-Rauxel verständigte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 4.500 Euro. Der BMW-Fahrer, 23-Jahre aus Recklinghausen, wurde mit seinem Fahrzeug im Nahbereich angetroffen. Die Führerscheine und Autos der beiden Fahrer wurden beschlagnahmt. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen des Verdachts einer Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens.

Die Polizei bittet auch weitere Zeugen, die das mutmaßliche Rennen und den Unfall beobachtet haben, sich zu melden (Tel. 0800 2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell