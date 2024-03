Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Seniorin wird Opfer von Wechselgeld-Betrug

Recklinghausen (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Waltrop ist am Dienstag bestohlen worden. Die Seniorin wurde Opfer eines Wechselgeldtricks. Nachdem die Frau gegen 9.55 Uhr aus einer Bäckerei auf der Isbruchstaße kam, fragte ein Mann, ob sie ihm wohl einen Geldschein in Münzgeld wechseln könne. Die 85-Jährige öffnete daraufhin - gutgläubig - ihre Geldbörse und kippte das Kleingeld in ihre Hand. Wenig später, als sie woanders etwas bezahlen wollte, bemerkte sie, das sämtliche Geldscheine weg waren - und sie auf einen Trickbetrüger hereingefallen war. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, "normale" Statur, kurze dunkle Haare, leichte "Geheimratsecken", insgesamt sehr gepflegtes Erscheinungsbild, bekleidet mit hellgrauem Wollmantel (bis zum Oberschenkel), dunkelgrauer Hose und schwarzen Schuhen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall (Geldwechsel) mitbekommen haben und/oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

Die Polizei rät bei solchen Fällen immer zur Vorsicht. Lassen Sie Fremde nie zu dicht an sich heran, halten Sie Abstand. Behalten Sie Ihre Geldbörse immer im Blick. Im Zweifelsfall sagen Sie einfach "Nein".

