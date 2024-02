Polizei Bielefeld

POL-BI: Untauglicher Fluchtversuch über ein Feld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Heepen- Ein Kradfahrer stoppte am Dienstag,06.02.2024, den fußläufigen Fluchtversuch eines PKW-Fahrers. Der Mann besaß keinen Führerschein, stand unter dem Einfluss von Drogen und an seinem PKW befanden sich Kennzeichen-Dubletten.

Gegen 17:00 Uhr hielt ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes einen VW-Fahrer wegen eines Durchfahrts-Verstoßes in der Lüneburger Straße an. Der 49-jährige Fahrer aus Oerlinghausen gab bei der Kontrolle zunächst an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Als seine Personalien überprüft werden sollten, lief er, bei dem Versuch zu flüchten, über ein angrenzendes Feld davon. Nach kurzer Verfolgung fasste der Kradfahrer den Flüchtenden in dem Wohngebiet der Soltauer Straße.

In den Taschen des 49-Jährigen fand der Polizist Drogenutensilien. Der Oerlinghausener gestand, keinen Führerschein zu besitzen und deshalb geflüchtet zu sein. Aufgrund des Verdachts auf Drogenkonsum entnahm ihm eine Ärztin auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Eine Überprüfung des VW Polo des Oerlinghausener ergab, dass es sich bei den am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen um Dubletten handelt und der PKW nicht zum Straßenverkehr zugelassen ist. Die Originale befanden sich an dem VW, für den sie ausgegeben worden waren.

