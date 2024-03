Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Verdächtige und Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Knappenstraße sind unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag und dem frühen Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und ein Ring gestohlen. Wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Hinweise auf Tatverdächtige hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einen Kiosk auf der Hachhausener Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen öffneten die unbekannten Täter gewaltsam ein Gitter und hebelten die Eingangstür auf. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und erbeuteten schließlich Tabakware aus einem Regal. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22 Uhr am Mittwoch und Donnerstagmorgen, 7 Uhr.

Marl:

Zwei Frauen wollten am frühen Mittwochnachmittag offenbar in ein Wohnhaus auf der Straße Vor den Büschen einbrechen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Beiden sehen, die gegen 14 Uhr versuchten, eine Terassentür aufzuhebeln. Die Frauen liefen daraufhin weg, stiegen in ein schwarzes Auto (Limousine) ein und flüchteten in Richtung Bahnhofstraße. Die beiden Frauen wurden wie folgt beschrieben: 1) etwa 26 bis 35 Jahre alt, ca. 1,67 bis 1,74m groß, dunkle Haare, korpulenter Statur, schwarze Daunenjacke, weiße Schuhe 2) ebenfalls etwa 26 bis 35 Jahre alt, etwas kleiner als die andere Frau, ca. 1,65m bis 1,70m groß, dunkle Haare, dünne Statur, schwarzer Mantel, weiße Schuhe.

Haltern am See:

Auf der Franz-Pohlmann-Straße wurde am (frühen) Mittwochabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Als die Bewohner gegen 19.30 Uhr nach Hause kamen, hörten sie verdächtige Geräusche. Anschließend sahen sie, wie drei Personen wegrannten. Danach wurde auch direkt der Einbruch festgestellt und die Polizei informiert. Die Personen waren in ein Auto gestiegen - und weggefahren. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen älteren Ford Focus mit kaputtem Rücklicht gehandelt haben. Die Personen wurden folgendermaßen beschrieben: männlich, zwei davon schlank, einer kräftig, vermutlich zwischen 20 und 50 Jahre alt, trugen dunkle Kleidung und Mützen. Was genau gestohlen wurde, wird noch ermittelt.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell