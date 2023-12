POL-HX: Unfallzeuge gesucht

Brakel (ots) - Am Freitag, 22. Dezember, gegen 20.50 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Brakeler mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Hauptstraße in Siddessen. Die Fahrtrichtung ist unklar. Ein Lkw, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Radweg weiter. Dabei touchierte der Lkw den Fahrradfahrer, der dadurch die Kontrolle verlor und stürzte. Der Lkw entfernte sich in unbekannte ...

