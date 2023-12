Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Brakel (ots)

Am Freitag, 22. Dezember, gegen 20.50 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Brakeler mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg der Hauptstraße in Siddessen. Die Fahrtrichtung ist unklar. Ein Lkw, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Radweg weiter. Dabei touchierte der Lkw den Fahrradfahrer, der dadurch die Kontrolle verlor und stürzte. Der Lkw entfernte sich in unbekannte Richtung und der 35-Jährige begab sich zu seiner Anschrift. Erst vier Stunden nach dem Unfall wählte der Fahrradfahrer den Notruf, da seine, durch den Sturz erlittenen Schmerzen, zu stark wurden. Bei der Anschließenden Unfallaufnahme nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob der 35-jährige Brakeler unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad gefahren war, wurde eine Blutprobe entnommen. Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell