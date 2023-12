Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Täter dringen in Tankstelle ein

Brakel (ots)

Am Dienstag, 26. Dezember, gegen 22 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Warburger Straße in Brakel. Dabei konnten sie Beute im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich. Das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Warburger Straße am 2. Weihnachtstag, gegen 22 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kreispolizeibehörde Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

