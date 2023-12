Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Straßensperrungen im Bereich Kreis Höxter

Höxter (ots)

Aufgrund des Dauerregens kommt es aktuell weiter zu vielen Hochwassereinsätzen. Die Polizei bittet darum, die offensichtlich abgesperrten Bereiche weiterhin nicht zu befahren. Die Missachtung der Sperrungen führten in den letzten Stunden mehrfach dazu, dass sich Fahrzeuge in abgesperrten Hochwasserbereichen festfuhren und wenn überhaupt, nur schwer geborgen werden konnten.

Aktuelle Sperrungen (Stand 7 Uhr):

B 83 FR Beverungen ab Höxter Godelheim in Richtung Wehrden(Nethe) L 890 von Bruchhausen bis Drenker Kreuz L 837 Amelunxen Nethebrücke K 46 Höxter Lüchtringen zwischen K 45 und Weserbrücke Steinheim, Bereich der Schiederstrasse und Nieheimer Strasse Brakel, Brakeler Märsch L 951 Merlsheim Richtung Oeynhausen K3 Oeynhauen in Richtung Nieheim K 39 Rheder Richtung Riesel K 39 Beller in Richtung Hembsen K 20 Willebadessen von Helmern Richtung Fölsen K 14 Löwen Richtung Engar K 33 von Eissen Richtung Lütgeneder K 14 Ossendorf in Richtung Wethen

