POL-HX: Nachtrag: 15-jährige Vermisste wieder da

Höxter (ots) - Am Freitag, den 15.12.2023, um 06:20 Uhr, wurden in Bruchhausen, Brokhusenstraße, die Bewohner eines Hauses im Obergeschoß aufgeschreckt, als unbekannte Täter die Haustür aufbrachen und beschädigten. Aus dem Erdgeschoß entwendeten sie innerhalb kürzester Zeit diverse Wertgegenstände im vierstelligen Eurobereich und verließen das Haus schnellstmöglich wieder. Ebenfalls in der Brokhusenstraße ...

