POL-HX: Motorroller entzieht sich Verkehrskontrolle

Borgentreich (ots) - Am Freitag, den 15.12.2023, in der Zeit von 01:00-05:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in Borgentreich- Manrode zunächst in eine Lagerhalle ein. Durch die Halle gelangten sie in das angrenzende Wohnhaus. Durch die Bewohner unbemerkt, durchsuchten sie teilweise Räumlichkeiten des Wohnhauses. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht gesagt werden. An den aufgebrochenen Türen entstand ein ...

mehr