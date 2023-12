POL-HX: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus und Lagerhalle

Steinheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Geschäft in Steinheim hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise durch Zeugen. Am Dienstag, 12. Dezember, in der Zeit von 19.30 bis 22.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Geschäft in der Wöbbeler Straße in Steinheim. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde Bargeld in geringer Höhe entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei rund 150,- Euro. Das Kriminalkommissariat der ...

mehr