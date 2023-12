Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Bruchhausen

Höxter (ots)

Am Freitag, den 15.12.2023, um 06:20 Uhr, wurden in Bruchhausen, Brokhusenstraße, die Bewohner eines Hauses im Obergeschoß aufgeschreckt, als unbekannte Täter die Haustür aufbrachen und beschädigten. Aus dem Erdgeschoß entwendeten sie innerhalb kürzester Zeit diverse Wertgegenstände im vierstelligen Eurobereich und verließen das Haus schnellstmöglich wieder. Ebenfalls in der Brokhusenstraße drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte ein. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, den 15.12.23, 00:30 Uhr und Sonntag, 17.12.2023, 00:35 Uhr. Wie auch bei der erstgenannten Tat drangen die Täter durch die Haupteingangstür ein und beschädigten diese. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Wer Hinweise zu den beiden Taten in Bruchhausen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Höxter unter 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell