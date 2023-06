POL-IZ: 230614.5 Heide: Autofahrer fährt nach Streit zwei Mal auf Kontrahenten zu und erfasst diese- es kommt zu leichten Verletzungen und einem größeren Polizeieinsatz

Brokdorf (ots) - Am Dienstag um 18:04 Uhr befuhr ein 63jähriger Radfahrer aus Wilster den Radweg an der Straße Hummelstreet aus Brokdorf kommend in Richtung Wilster. Höhe der Einmündung Landscheide versuchte dieser, am Ende des Radweges die Straße zu überqueren. Hierbei erfasste ihn eine 47jährige Autofahrerin aus Bekdorf, die aus gleicher Richtung die ...

mehr