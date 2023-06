Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230614.3 Wrist: Täter nach Einbruch in Pizzeria festgenommen

Wrist (ots)

Am Mittwoch um 2:36 Uhr rückten Polizeibeamte zu einem gegenwärtigen Einbruch in eine Pizzeria an der Hauptstraße aus. Da eine Täterbeschreibung vorlag, konnte eine Einsatzstreife den Tatverdächtigen auf dem Bahnsteig Richtung Kiel lokalisieren. Dieser sah die Polizisten und versuchte, zu fliehen. Beim Bahnübergang Richtung Wittenkampsweg kam es zur Festnahme. Der Tatverdächtige, ein 18jähriger Syrer ohne festen Wohnsitz, hatte Getränke bei sich, die kurz zuvor aus einem weiteren Einbruch in einen Dönerladen an der Hauptstraße stammten. Es erfolgte die Festnahme für Folgemaßnahmen im Polizeirevier Itzehoe.

