POL-HX: 15-jährige wird vermisst

Höxter (ots) - Am Freitag, den 15.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 19:40 Uhr, kam es in der Sudbury Straße in Höxter zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten eine Terassentür auf und durchsuchten anschließend das Haus nach Wertgegenständen. Hierzu nutzten sie die Abwesenheit der Hausbesitzer aus. Das Haus verließen die Täter mit einer Beute im vierstelligen Bereich. An der Terassentür entstand ...

mehr