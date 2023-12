POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Dienstag in der Zeit von 17.35 Uhr bis 18.15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz beim Lebensmittelmarkt Aldi in Meppen an der Hasebrinkstraße zu einem Verkehrsunfall, wobei ein dort abgestellter blauer Audi A6 an der linken hinteren Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter Tel-Nr. 05931/9490 ...

mehr