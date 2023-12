Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand eines Altkleidercontainers im Bereich in Peckelsheim

Willebadessen-Peckelsheim (ots)

Einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 1200,00 Euro verursachte der Brand eines Altkleidercontainers im Bereich des ZOB in Peckelsheim. Der Container wies einen Brandschaden an der Innen- und Außenseite auf. Weiterhin wurde das zerstörte Diskus-Vorhängeschloss des Altkleider-Containers neben dem Brandort aufgefunden. Die Kleidungsstücke aus dem Innenraum des Altkleider-Containers waren größtenteils verbrannt. Das Feuer wurde durch den Löschzug aus Peckelsheim gelöscht.

