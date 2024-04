Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Reise mit fremdem Ausweis endet bei der Bundespolizei

Freiburg im Breisgau (ots)

Die Busreise eines 29-Jährigen von Mailand nach Duisburg, endete vorzeitig in Freiburg im Breisgau. Er war mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis unterwegs.

Beim Halt eines Fernreisebusses am Zentralen Omnibus-Bahnhof Freiburg, geriet der Mann am späten Montagabend (08.04.2024) in eine Kontrolle der Bundespolizei. Gegenüber den Beamten legte er eine spanische Identitätskarte vor, die nicht auf ihn ausgestellt war. Seinen syrischen Ausweis führte er im Gepäck mit. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und stellte die Identitätskarte sicher. Da der syrische Staatsangehörige ein Schutzersuchen äußerte, erfolgte die Weiterleitung an die zuständige Landeserstaufnahmestelle.

