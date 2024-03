POL-PDMT: Garagenbrand in Helferskirchen

Höhr-Grenzhausen (ots) - Am heutigen Samstag parkte ein Verkehrsteilnehmer gegen 11:00 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz, Heinrich-Meister-Straße in Höhr-Grenzhausen. Als er kurz nach 12:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen erheblichen Schaden an seinem Pkw fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter Tel: 02624/9402-0 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

