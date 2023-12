LPI-J: Ladendiebstahl mit ungeplantem Ausgang

Hohenfelden (ots) - Am Samstagabend fiel den Beamten ein Fahrer eines Pedelecs in der Nähe des Stausee Hohenfelden auf. Stutzig wurden die Beamten als sie mit gleicher Geschwindigkeit neben dem Pedelec-Fahrer fuhren. Trotz der Steigung zeigte der Tachometer 45 km/h an. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde hierauf durchgeführt. Da der Verdacht einer Manipulation am Pedelec ...

