Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Einbruch in Spielcasino - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

- Malterdingen

Am 29.03.2024, um 03:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Spielcasino in der Wiesenstraße in Malterdingen.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, verschafften sich der oder die Täter gewaltsamen Zutritt zum Objekt. Im Casino selbst wurden dann mehrere Spielautomaten brachial geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Der entstandene Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden, am Gebäude sowie den Spielautomaten entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 07641/5820 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

Stand: 06.25 Uhr

RE/OW, FLZ/HS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell