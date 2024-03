POL-FR: Wittlingen: Zwei Leichtverletzte nach Ausweichmanöver

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 28.03.2024, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Gerwig-Straße in WT-Waldshut zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Mercedes-Benz SUV und ging ...

