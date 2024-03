Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.03.2024, zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Robert-Gerwig-Straße in WT-Waldshut zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Mercedes-Benz SUV und ging flüchtig. Am Mercedes-Benz wurde ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro am hinteren linken Kotflügel verursacht. Da der Parkplatz in diesem Zeitraum stark frequentiert war, hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen auf Zeugenhinweise (Kontakt 07751 8316-0).

