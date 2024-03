POL-FR: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch, 27.03.2024, Zutritt in ein Fitnessstudio in der Peter-Krauseneck-Straße. Durch eine Hintertür drangen der oder die Täter über einen Kursraum ins Studio ein und entwendeten mehrere Packungen und Dosen mit Proteinpulver, eine Musikbox sowie Geld aus der Kasse. Wieviel Geld in der aufgebrochenen ...

