POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Abfälle im Müllwagen fangen an zu brennen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 27.03.2024, kurz vor 14:00 Uhr, kam es in der Freiburger Straße in Lörrach zur Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Der 74 Jahre alte Autofahrer fuhr aus der Straße An der Wiese auf die bevorrechtige Freiburger Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit der 71 Jahre alten Fahrradfahrerin, ...

