POL-FR: Lörrach: Auto und Fahrrad kollidieren - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.03.2024, kurz vor 14:00 Uhr, kam es in der Freiburger Straße in Lörrach zur Kollision zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Der 74 Jahre alte Autofahrer fuhr aus der Straße An der Wiese auf die bevorrechtige Freiburger Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit der 71 Jahre alten Fahrradfahrerin, die gerade von der Straße auf den dortigen für den Fahrradverkehr freigegebenen Gehweg wechselte. Die Radlerin stürzte und zog sich trotz eines getragenen Radhelmes eine Verletzung am Kopf zu, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurde. Auto und Fahrrad wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 2300 Euro.

