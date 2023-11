Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Ziviles Videofahrzeug im Einsatz - Verkehrssünder gestoppt

Einer zivilen Videostreife der Verkehrspolizei Sigmaringen sind am Dienstagvormittag zwei Verkehrssünder auf der B 32 an der Ortsumfahrung Bad Saulgau und auf der B 32 im Bereich Herbertingen vor die Kamera gefahren. Einen 44 Jahre alten Autofahrer stoppten die Beamten, nachdem dieser anstelle der erlaubten 100 km/h mit über 30 km/h zu schnell gefahren ist. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer war anstelle der für ihn erlaubten 60 km/h mit rund 90 Stundenkilometer unterwegs. Beide Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Sigmaringen

Zwei Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Bei Verkehrskontrollen in der Straße "In den Burgwiesen" haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagabend zwei Autofahrer gestoppt, die sich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt hatten. Bei einem 18-Jährigen schlug der Drogenvortest positiv auf Cannabis an, während der Alkoholvortest bei einem 24-Jährigen über 0,5 Promille ergab. Beide mussten ihre Pkw stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Blutuntersuchung kommen auf die Männer empfindliche Bußgelder und mehrmonatige Fahrverbote zu.

Gammertingen

Ohne gültigen Führerschein und mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs

Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kommen auf einen 35-Jährigen nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend in der Sigmaringer Straße zu. Der Mann händigte Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen einen nicht mehr gültigen, ausländischen Führerschein aus und hatte offensichtlich ein anderes Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen Wagen angebracht. Die Beamten stoppten die Fahrt den 35-Jährigen und zeigen ihn nun bei der Staatsanwaltschaft an.

Sigmaringen

Anhänger gerät ins Schlingern - rund 32.000 Euro Sachschaden

Rund 32.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 456 bei Sigmaringen entstanden. Auf dem Weg von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen geriet der Anhänger eines 48-jährigen VW-Fahrers offensichtlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern, woraufhin das Gespann in die Leitplanke krachte. Durch den wuchtigen Aufprall schleuderte der Pkw samt Anhänger auf die Gegenfahrbahn und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke. Während der Sachschaden an den Leitplanken auf rund 2.000 Euro beziffert wird, dürfte sich der Schaden am Pkw und Anhänger auf etwa 30.000 Euro belaufen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Anhängelast des VW um 220 kg überschritten war. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Neufra / Wald / Bad Saulgau

Betrüger versuchen mit Schockanrufen ihr Glück

Mit mehreren Schockanrufen haben Betrüger am Dienstag wieder ihr Glück versucht und bei Bürgerinnen und Bürgern in Neufra, Wald und Bad Saulgau als vermeintliche Polizisten gemeldet. In jedem Fall soll ein naher Angehöriger einen folgenschweren Unfall verursacht haben, weshalb nun eine hohe Kaution anfallen würde. Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und legten auf. Ein älterer Mann, der sich aufgrund seiner Sprachbarriere persönlich auf dem Polizeirevier meldete, nachdem ihm die Bank kein Geld ausbezahlt hatte, entging dem Betrug nur knapp. Die Polizei warnt weiterhin vor der Betrugsmasche, Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

Pfullendorf

Vermeintlicher Unfall - Fahrer ohne Führerschein

Wegen eines vermeintlichen Unfalls auf einem Parkplatz in der Heiligenberger Straße wurden Beamte des Polizeiposten Pfullendorfs am Dienstagabend verständigt. Eine Autofahrerin, die ihren Wagen dort abgestellt hatte, war der Auffassung, dass die Beifahrerin eines danebenstehenden VW die Beifahrertüre beim Öffnen versehentlich gegen ihren Pkw schlug. Vor Ort konnten die Beamten den Vorwurf bei einer Nachstellung der vermeintlichen Unfallsituation zwar ausräumen, dabei bemerkten die Einsatzkräfte jedoch, dass der Fahrer des VW keinen Führerschein besitzt. Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Auf seine Beifahrerin, die zugleich Halterin des Wagens ist, kommt eine Anzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Bad Saulgau

Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Mehrmals überschlagen hat sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein BMW auf der L 285 zwischen Bad Saulgau und Lampertsweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve brach dem Fahrer das Heck des Wagens aus. Bei dem Versuch entgegenzusteuern geriet der BMW auf das Bankett und stach dort mit der Fahrzeugfront ein. Der 23 Jahre alte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien, ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert.

Wald

Skoda kommt im Straßengraben zum Liegen

Aus noch unklaren Gründen ist am Dienstag gegen 13.15 Uhr eine 32-jährige Skoda-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Hohenfels und Wald in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit kleineren Bäumen und Gestrüpp kollidiert. Der Wagen überschlug sich in der Folge und kam mehrere Meter neben der Straße auf der Seite zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte den jugendlichen Beifahrer, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, und die schwangere Fahrzeuglenkerin zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Skoda wird auf etwa 7.500 Euro beziffert.

Herbertingen

Polizei ermittelt wegen illegaler Müllablagerungen gegen zwei Männer

Wegen illegaler Müllablagerung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen zwei 33 und 37 Jahre alte Männer, die im Verdacht stehen, in der vergangenen Woche mehrere leere Altölfässer, Teile einer Abgasanlage und Luft- sowie Ölfilter im Bereich einer Donauwiese entsorgt zu haben. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige bei der Bußgeldstelle rechnen.

