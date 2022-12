Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei sucht Zeugen

Voerde (ots)

Am 26.12.2022 zwischen 13:00 Uhr und 18:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Kurfürstenring in Voerde ein. Hierbei hebelten sie das Kellerfenster des Hauses auf und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld in einem hohen fünfstelligen Betrag und konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell