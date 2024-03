Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Festnahmen nach Verdacht eines Raubdelikts bzw. einer gefährlichen Körperverletzung

Freiburg (ots)

Nach einem Vorfall in der Nacht auf Sonntag, 24.03.2024, in einer Gaststätte in Rheinfelden sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Einer der Männer steht unter Verdacht, gegen 01:50 Uhr in dieser Nacht einen 24-jährigen Mann mit einem Messer und einer Bierflasche attackiert zu haben, der andere habe diesen mit einer Pistole bedroht und das Handy des Mannes entwendet. Der Angegriffene trug schwere Verletzungen davon. Dem vorausgegangen sei ein verbaler Disput zwischen dem späteren Opfer und einem der Tatverdächtigen. Die Tatverdächtigen flüchteten, konnten aber im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Am Mittwochmorgen, 27.03.2024, fanden deshalb Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen in Rheinfelden und Waldshut-Tiengen mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei statt. Dabei konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden, der zweite stellte sich im Laufe des Tages der Polizei. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusswaffe, und das entwendete Handy konnten sichergestellt werden. Gegen die beiden türkischen Staatsangehörigen im Alter von 45 und 42 Jahren wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach- vom zuständigen Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehle erlassen. Beide kamen in Untersuchungshaft.

