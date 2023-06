Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230630.1 Heide: Körperverletzungen am Heider Markt

Heide (ots)

Am gestrigen Abend ist es am Heider Markt unabhängig voneinander zu zwei Körperverletzungen gekommen. Eine der Geschädigten erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen an.

Gegen 19.40 Uhr sollte es am Südermarkt zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten gekommen sein. Tatsächlich stellte sich heraus, dass ein 24-Jähriger unter Alkoholeinfluss stehend offenbar unvermittelt einen 17 Jahre alten Jugendlichen geschlagen und geschubst hatte, so dass der in Heide Lebende zu Boden ging und sich verletzte. Ihn versorgte die Besatzung eines Rettungswagens und brachte ihn in ein Krankenhaus, nach ersten Einschätzungen mit leichten Verletzungen. Der Beschuldigte aus Heide hatte sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Ort entfernt. Ihn traf eine Streife gegen 03.20 Uhr auf einem E-Scooter am Markt an und kontrollierte ihn. Aufgrund des Alkoholeinflusses, unter dem der Mann merklich stand, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm an. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Da dies innerhalb einiger Stunden bereits die zweite Straftat war, die der Heider begangen hatte, ordneten die Einsatzkräfte ihm gegenüber einen Platzverweis für den Marktplatz an, den der Beschuldigte befolgte. Er wird sich nun neben der Körperverletzung wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Gegen 21.15 Uhr ereignete sich am Markt eine weitere körperliche Auseinandersetzung. Ein 35-Jähriger schlug mehrfach einen 39-Jährigen, beide Personen standen unter Alkoholeinfluss und der Geschädigte blieb scheinbar unverletzt. Der Angreifer erhielt ebenfalls einen Platzverweis, der bis zum nächsten Morgen galt.

Weitere Platzverweise erteilten Streifen zwei Personengruppen, die zum einen offenbar zu dem 17 Jahre alten Geschädigten aus erstgenanntem Fall und zum anderen aus dem Umfeld seines Angreifers stammten. Sie hielten sich gemeinsam im Bereich Neue Anlage auf, von wo aus sie sich nach Aufforderung entfernten.

Insgesamt befanden sich in den Abendstunden diverse Streifen im Bereich der Heider Innenstadt, die offen Präsenz zeigten. Bei der Klientel, die sich vor Ort aufhielt und an den Straftaten beteiligt war, handelte es sich nicht um die seinerzeit auffällig gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden, sondern vielmehr um Personen, die sich offenbar zwecks des gemeinsamen Alkoholkonsums dort trafen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell