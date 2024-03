Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Verkehrsunfall endet glimpflich

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.03.2024, gegen 11:00 Uhr, hat ein Verkehrsunfall in der Grunholzer Straße in Laufenburg glimpflich geendet. Eine 72-jährige Autofahrerin war durch einen Gegenstand im Fußraum abgelenkt und mit einem auf der Straße geparkten Auto zusammengestoßen. Sie blieb unverletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Da in den ersten Unfallmeldungen von einer eingeklemmten Person die Rede war, rückten neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr zur Unfallstelle aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell