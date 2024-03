POL-FR: Weilheim: Mit rund 180 km/h über die B 500

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, 26.3.2024, zwischen 19.40 Uhr und 20 Uhr kam es in der Hörnlebergstraße in Gutach zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte stiegen auf den Balkon des Anwesens und hebelten dort die Balkontür auf. Das Anwesen wurde nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuckstücke entwendet. Kurz zuvor waren zwei Männer aufgefallen, die wie folgt beschrieben werden können: 1. Person: ...

