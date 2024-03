Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere räuberische Erpressungen durch Tätergruppe - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.03.2024, gegen 2.30 Uhr wurde ein 17-Jähriger in der Winzerstraße in Freiburg St. Georgen von einer Gruppe junger Männer umringt, herumgestoßen und von ihnen nach Wertgegenständen durchsucht.

Anschließend flüchteten Sie mit einem Bargeldbetrag.

Es ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen anzunehmen, dass die selbe Gruppe bereits kurz vorher an der Sängerruh-Hütte in einem unbemerkten Augenblick eine braune Ledertasche samt hochwertigem Inhalt entwendet hatte.

Bereits in der Nacht auf Sonntag, 23.03.2024, gegen 0.05 Uhr war es an der Straßenbahnhaltestelle Paula-Modersohn-Platz in Freiburg (Vauban) zu einer weiteren räuberischen Erpressung gekommen, bei der vier junge Männer einen 18-Jährigen aufforderten seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Der Geschädigte konnte jedoch in den zeitgleich eintreffenden Linienbus flüchten, blieb körperlich unversehrt und im Besitz all seiner Gegenstände. Laut Angaben des Geschädigten sollen sich weitere Personen an der Bushaltestelle befunden haben, die die Tat beobachtet haben könnten. Diese werden von der Polizei als wichtige Zeugen gesucht.

In der Nacht zuvor, Samstag, 23.03.2024, gegen 3 Uhr wurde im Bereich des Theodor-Heuss-Gymnasiums in der Andreas-Hofer-Straße in Freiburg ein Mann von einer Personengruppe niedergeschlagen, ausgeraubt und hierbei erheblich verletzt. Auch hier entwendete die Tätergruppe Wertgegenstände. Dem verletzen und stark blutenden Mann wurde von Anwohnern geholfen, bei denen er hilfesuchend klingelt hatte.

Die Unbekannten werden wie folgt beschreiben:

- 3-4 männliche Personen - ca. 17-20 Jahre alt - ca. 170cm - 190cm groß - einer der Täter soll ein Ohrring am rechten Ohr getragen haben - einer der Täter soll kurzes, schwarzes gekraustes Haar haben - einer der Täter soll schwarze, nach hinten frisierte Haare tragen - südländisches Aussehen - sie sprachen deutsch mit "Jugendslang" und arabisch - die Täter trugen teilweise schwarze Adidas-Jogging-Anzüge mit seitlichen, weißen Streifen

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise zu der gesuchten Tätergruppe geben können.

