Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen a.K.: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 26.03.2024, beschädigte eine unbekannte Fahrzeugführerin gegen 15:40 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Helblingsgasse in Bahlingen geparkten Pkw der Marke Opel.

Die unbekannte Fahrzeugführerin stieg nach dem Unfall aus ihrem Fahrzeug aus, begutachtete den entstandenen Schaden und unterhielt sich mit einem Zeugen.

Da die Fahrerin der Meinung war, dass kein Schaden verursacht wurde, setzte sie sich trotz Aufforderung am Unfallort zu bleiben in ihr Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Fahrerin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 60 Jahre - blondes Haar - schlank - ca. 160-170 cm

Der unfallverursachende Pkw wurde vom Zeugen beschrieben: Dacia Kleinwagen, Farbe beige oder weiß, spanisches Kennzeichen.

Der Polizeiposten Endingen (Tel. 07642-9287-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Insbesondere sucht die Polizei den Fahrer eines Schmalspurschleppers mit Anhänger, der kurz vor dem Unfall von der Bühlstraße in die Helblingsgasse einfuhr und möglicherweise relevante Hinweise geben kann.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

