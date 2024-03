Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Unbekannter streut Schrauben auf Fahrbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie bereits berichtet, wurden in den letzten Wochen in Forchheim zahlreiche Autoreifen durch ausgestreute Schrauben beschädigt.

In rund 20 Fällen, die der Polizei bekannt geworden sind, wurde inzwischen ein Gesamtschaden von über 2.000,00 EUR festgestellt.

Immer wieder, so auch zuletzt in der vergangenen Woche, hat die Täterschaft Schrauben auf die Fahrbahn geworfen, um absichtlich Reifenschäden von Autofahrern, bisher überwiegend Forchheimer Bürger, hervorzurufen. Ermittelt wird daher nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Glücklicherweise waren bisher noch keine Fahrradfahrer oder Kinder betroffen.

Es stellt sich inzwischen auch die Frage nach der Motivation der Täterschaft. Die neue Buslinie, die seit Februar durch die Adler- und Kronenstraße führt, kann kaum das Angriffsziel sein, zumal in keinem Fall ein Reifen eines Linienbusses beschädigt wurde.

Zudem wurden auch Schrauben in der Weisweiler Straße gefunden. Sollte der dortige Straßenverkehr etwa den Täter stören?

Tatsache ist jedenfalls, dass es dort keine allgemeine Streckensperrung für diese Straße gibt. Das vorhandene Verkehrszeichen erlaubt allen Verkehrsteilnehmern die Durchfahrt, sofern ein Gesamtgewicht von 3 t nicht überschritten wird.

Der landwirtschaftliche Verkehr ist dabei von einer Beschränkung grundsätzlich ausgeschlossen.

Eine von der Polizei durchgeführte Befragung in der Anwohnerschaft ließ jedenfalls das Unverständnis für das Täterverhalten erkennen.

Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Sachdienliche Hinweise, auch verdächtige Wahrnehmungen, nimmt die Polizei in Endingen (Tel. 07642-9287-0) gerne entgegen.

Auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) ist für Hinweise rund um die Uhr erreichbar.

/Pp END, FK

--------------------

Freiburg Im Zeitraum vom 17.02.2024 bis 04.03.2024 verteilten Unbekannte wiederholt Schrauben im Bereich der Adlerstraße in Forchheim.

In diesem Zusammenhang kam es an mehreren Fahrzeugen zu Beschädigungen der Reifen. Die Höhe des Sachschaden lässt sich bislang noch nicht beziffern.

Der Polizeiposten Endingen (07642/9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell