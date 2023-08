Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Start in ein spannendes und sicheres Berufsleben beim Hauptzollamt Lörrach Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland"

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

2.000 junge Menschen beginnen am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst bundesweit beim Zoll, 52 davon beim Hauptzollamt Lörrach.

"Die Diensteinführung unserer Anwärterinnen und Anwärter jährlich am 1. August ist ein besonderer Tag. Denn Sie alle haben sich für uns entschieden, folglich für eine Ausbildung und ein Studium auf hohem Niveau, für einen sicheren Arbeitsplatz, für berufliche Vielfalt, wie sie sicherlich keine andere Verwaltung bieten kann, für eine verantwortungsvolle Tätigkeit, für gute Verdienstmöglichkeiten und für einen Arbeitgeber, der Ihnen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Dienst und privaten Lebensanforderungen die bestmögliche Unterstützung bietet", so Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach, in seiner Rede zur Begrüßung des Zollnachwuchses.

Die neu eingestellten Zöllnerinnen und Zöllner absolvieren eine zweijährige Ausbildung im mittleren Dienst oder ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst und werden dabei von einem sechsköpfigen Ausbildungsteam betreut. Theorie und Praxis wechseln sich ab und bauen aufeinander auf. Die theoretische Ausbildung wird an zolleigenen Bildungszentren in Sigmaringen und Münster absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Aufgabenbereichen des Hauptzollamts, bei den Zollämtern und dem Zollfahndungsamt, die an verschiedenen Standorten, von der Schweizer Grenze bis in die Ortenau, angesiedelt sind.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung oder des Studiums erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls, zum Beispiel bei der Bekämpfung und Ahndung von Schwarzarbeit oder des Drogenschmuggels, bei der Abfertigung gewerblicher Warensendungen an der Grenze und im Inland, bei der Erhebung von Steuern in regionalen Unternehmen oder auch bei der Vollstreckung von Forderungen. Auch ist ein Einsatz bei der Zollfahndung möglich, wo der Aufgabenschwerpunkt bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität liegt. Zöllnerinnen und Zöllner tragen je nach Einsatzgebiet Dienstkleidung und sogar Waffe, arbeiten im Schichtbetrieb oder erledigen ihre Tätigkeiten während flexibler Büroarbeitszeiten.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze zum Bachelor of Laws und für Verwaltungsinformatik für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. September 2024 können sich Interessierte sowohl für den mittleren als auch für den gehobenen Dienst noch bis zum 15. Oktober 2023 beim Hauptzollamt Lörrach bewerben. Für den gehobenen Dienst gibt es einen weiteren Einstellungstermin zum 1. März 2025. Die Bewerbungsfrist hierfür läuft vom 16. Oktober 2023 bis zum 15. April 2024. Für das duale Studium der Verwaltungsinformatik ist der 1. Oktober 2024 nächster Einstellungstermin. Interessierte können sich bis zum 15. Oktober 2023 direkt bei der Generalzolldirektion bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll sind auf www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") eingestellt. Auskünfte erteilt auch gerne die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach unter der Telefonnummer 07621 941-0 oder per Mail an berufsinfo.hza-loerrach@zoll.bund.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell