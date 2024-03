Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Hinterzarten: Möglicher Gasunfall in Mehrfamilienhaus - zwei Schwerverletzte hier: CO-Vergiftung nicht bestätigt

Freiburg (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte bei den beiden verletzten Personen eine medizinische Ursache vorgelegen haben.

Der Verdacht einer CO-Vergiftung scheint nunmehr ausgeschlossen zu sein. Beide sind gesundheitlich auf dem Weg der Besserung.

Die genauen Hintergründe sind noch nicht abschließend bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.

_______________ Erstmeldung:

POL-FR: Hinterzarten: Möglicher Gasunfall in Mehrfamilienhaus - zwei Schwerverletzte

Freiburg Am Dienstagabend, 26.03.2024, gegen 20.40 Uhr wurden in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alpersbacher Straße in Hinterzarten, zwei bewusstlose Personen aufgefunden

Mit dem Verdacht auf eine CO-Vergiftung wurde das schwerverletzte Ehepaar durch zwei Rettungshubschrauber in umliegende Spezialkliniken eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten führte entsprechende Messungen durch und räumte das Gebäude.

Die genaue Ursache und die Hintergründe sind momentan Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell