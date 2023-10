Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht ++ Sekundenschlaf nach Drogenkonsum

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Langen

Geestland/Langen. Am vergangenen Samstagabend (14.10.2023), gegen 19.00 Uhr, parkte eine 52-Jährige aus der Gemeinde Schiffdorf ihren braunen Pkw VW Beetle ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand im Lankenweg im Bereich der Hausnummer 22. Als sie ihren Pkw dann am Folgetag (Sonntag, 15.10.2023), gegen 15:00 Uhr, abholte, stellte sie einen erheblichen Schaden von etwa 3.000 Euro an linken Frontseite fest. Der Verursacher bzw. die Verursacherin hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Das Schadensbild deutet auf einen Anprall eines Fahrradfahrers bzw. einer Fahrradfahrerin oder eines E-Scooters hin. Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Geestland unter 04743-9280.

Sekundenschlaf nach Drogenkonsum auf der BAB27

Loxstedt/BAB27. Am frühen Dienstagmorgen (17.10.2023), gegen 3.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Schwaneweder die BAB27 mit seinem Pkw VW in Richtung Walsrode auf dem Hauptfahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Stotel kam es zum sogenannten "Sekundenschlaf" beim 33-Jährigen. Dadurch kam er vom Hauptfahrstreifen ab und fuhr auf den Überholfahrstreifen. Ein 40-jähriger Loxstedter, der mit seinem Pkw Opel gerade den Überholfahrstreifen befuhr, musste ausweichen und touchierte daraufhin die Mittelschutzplanke. Zu einer Berührung der beiden Pkw kam es nicht. Der entstandene Sachschaden am Opel wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich schließlich Verdachtsmomente für eine Drogenbeeinflussung des Unfallverursachers. Ein durchgeführter Drogenvortest untermauerte diesen Verdacht. Dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell