Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: zwei Einbrüche

Cuxhaven (ots)

Kellereinbruch

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende sind bisher unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Poststraße eingebrochen. Die Täter gelangten über den Hintereingang in das Haus, öffneten den Kellerraum und entwendeten einen E-Scooter.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven. Am Sonntagvormittag, 15.10.23, gegen 11 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Ferienhaus in der Gleiwitzer Straße in Altenbruch ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, drangen in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Was entwendet wurde und auch die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell