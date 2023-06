Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Münsterstraße einen Container aufgebrochen. Sie entwendeten Werkzeuge. Derzeit steht nicht fest, wie die Tür geöffnet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 14 Uhr am Freitag (16.06.23) und 6.50 Uhr am Montag (19.06.23). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

mehr