Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 26.03.2024, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von 19:15 Uhr und 21:00 Uhr einen in der Hebelstraße in Emmendingen geparkten Pkw, VW Golf, und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Am geparkten Pkw entstand an der linken Fahrzeugseite Sachschaden in Höhe von über 2000 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat den Unfall aufgenommen und bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell