Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch

Prüm (ots)

In den Abendstunden des Montags, 29.01.2024, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Narzissenweg in Prüm eingebrochen.

Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohnbereich und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und andere Wertgenstände. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.

Personen, welche im fraglichen Tatzeitraum, oder im Vorfeld, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder der Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571-95000, kiwittlich@polizei.rlp.de,in Verbindung zu setzen.

