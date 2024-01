POL-PDWIL: wechselseitige Körperverletzung

Rockeskyll (ots) - Wie der Polizeiwache Gerolstein jetzt erst mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am 24.01.2024 vermutlich gegen 10:20 Uhr der Diebstahl eines Pakets in Rockeskyll. Der Paketlieferant hinterlegte ein Paket, welches vom Empfänger nicht unmittelbar entgegengenommen werden konnte an einer nicht einsehbaren Örtlichkeit auf dem Grundstück "Im Überecken 13" in Rockeskyll. Als der Empfänger dieses an dieser Stelle im weiteren Tagesverlauf abholen wollte, ...

