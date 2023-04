LPI-GTH: Bäume entwendet- Zeugensuche

Eisenach (ots) - In der Nacht vom 07. April auf den 08. April kam es zu mehreren Einbrüchen in Apotheken im Stadtgebiet von Eisenach (2x Bahnhofstraße, Georgenstraße, Frauenberg) sowie in Wutha-Farnroda. Der oder die Täter gelangten jeweils gewaltsam in die Verkaufsräume und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. In Amt Creuzburg ereignete sich in der Nacht zu heute, gegen ...

