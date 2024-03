Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Brand in einem Wohnhausanbau - beträchtlicher Sachschaden - keine Verletzten

Freiburg (ots)

In dem Anbau eines Wohnhauses in der Turnstraße in Bad Säckingen hat es am Mittwoch, 27.03.2024, gegen 16:30 Uhr, gebrannt. Durch die Einsatzkräfte wurde das gesamte Wohnhaus geräumt. Anwohner versuchten bereits, den Brand mit einem Schlauch zu löschen, bis die angerückte Feuerwehr den letzten Löschangriff übernahm. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden an dem Gebäude von rund 100000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

