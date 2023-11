POL-RE: Marl: Gegen Hauswand geprallt - Frau schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Altenbruchstraße sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand rund 50.000 Euro Schaden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 27-jähriger Autofahrer aus Waltrop gegen 15.15 Uhr in der Nähe der Heinrich-Ferkinhoff-Straße in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem 39-jährigen Lkw-Fahrer aus Herne zusammengestoßen. Anschließend ...

