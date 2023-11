POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots) - Dorsten: Auf der Martin-Luther-Straße wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang in den Wintergarten und von dort in die Wohnräume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Auf der Ellerbruchstraße sind unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und Sonntagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter ...

