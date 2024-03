Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/ Ilsfeld: Zusammenstoß auf der Autobahn

Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 wurden am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuglenker verletzt. Ein 38-Jähriger war gegen 9 Uhr in seinem Transporter auf der Autobahn in Richtung des Weinsberger Kreuzes unterwegs, als auf Höhe Ilsfeld die Fahrzeuge vor ihm unvermittelt stark abbremsen mussten. Vermutlich erkannte der Mann die bremsenden Autos zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden Audi einer 32-Jährigen. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Sowohl der Lenker des Transporters, als auch die Fahrerin des Audis erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Heilbronn: Seniorin ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Eine 72-Jährige wurde am Dienstagabend in Heilbronn von zwei unbekannten Frauen ausgeraubt. Die Seniorin war um kurz nach 19 Uhr an der Haltestelle Max-Planck-Straße aus einem Linienbus gestiegen und zu Fuß in Richtung der Leiblstraße gelaufen. Mit ihr stiegen auch die beiden Unbekannten aus dem Bus und folgten der 72-Jährigen bis in die Leiblstraße. Hier versuchte eine der beiden Frauen der Seniorin von hinten ihre Handtasche zu entreißen, was zunächst misslang. Die Unbekannte stieß die Seniorin daraufhin zu Boden, nahm die Handtasche an sich und flüchtete mit ihrer wartenden Komplizin. Die 72-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Die beiden Unbekannten werden als Frauen im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren beschrieben. Beide trugen schwarze Kopftücher. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Heilbronn: Auto beschädigt und geflüchtet

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag oder Dienstag einen in der Heilbronner Olgastraße geparkten BMW. Die Besitzerin hatte das Auto am Montagabend gegen 18 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am nächsten Morgen um kurz vor 6 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro am BMW. Vermutlich war der Lenker oder die Lenkerin eines anderen Fahrzeugs beim Ein- oder Ausparken mit dem BMW zusammengestoßen, hatte den Unfall aber nicht gemeldet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Erlenbach: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Bei Erlenbach kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 25-Jährige war um kurz vor 6 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße 1101 von Weinsberg in Richtung Erlenbach unterwegs und wollte an der Einmündung zur B39 nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Audi einer 55-Jährigen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf rund 60.000 Euro. Weil auch Betriebsstoffe aus den Autos ausliefen, musste die Feuerwehr zur Reinigung der Straße ausrücken. Die Strecke blieb während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt.

